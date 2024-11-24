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Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области», — говорится в релизе.

По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, при атаке дронов никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте падения обломков работают специалисты.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в свою очередь сообщил, что, помимо 27 дронов, в небе над регионом сбили еще две украинские ракеты.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.