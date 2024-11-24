Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами

«Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области», — говорится в релизе.
По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, при атаке дронов никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте падения обломков работают специалисты.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов в свою очередь сообщил, что, помимо 27 дронов, в небе над регионом сбили еще две украинские ракеты.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.