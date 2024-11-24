«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации. Звук взрыва шел со стороны северо-востока, в ту сторону через некоторое время помчались скорые. Оказалось, что бандеровцы облюбовали себе базы отдыха “Солнечная поляна”, “Росинка”, “Металлург” недалеко от села Пушкаревка. Всего на трех базах, судя по продуктовым заказам, было около пятисот голов бандеровцев», — сказал он.
По словам Лебедева, удары также наносились и в Роменском районе Сумской области.
«Недалеко от города Ромны в Сумской области есть территория кинологического центра, ранее принадлежавшая ракетной военной части. Там не так давно заселились бандеровцы, используя хорошие помещения как казармы во время доукомплектации потрепанных в Курской области подразделений. Ротация была сорвана», — добавил подпольщик.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 00:48 в Сумской области объявили воздушную тревогу, она продлилась более шести часов. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Сумах и Ромнах.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.