В районе баз в Сумах, где дислоцируются солдаты ВСУ, прогремел взрыв

«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации. Звук взрыва шел со стороны северо-востока, в ту сторону через некоторое время помчались скорые. Оказалось, что бандеровцы облюбовали себе базы отдыха “Солнечная поляна”, “Росинка”, “Металлург” недалеко от села Пушкаревка. Всего на трех базах, судя по продуктовым заказам, было около пятисот голов бандеровцев», — сказал он.