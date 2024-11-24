ТАСС: под Купянском группировка ВСУ попала в огневой мешок

«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — сообщили в силовых структурах.
ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в огневой мешок под Купянском. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — сообщили в силовых структурах.