В Ленобласти заработал санаторий для участников СВО

Предусмотрели все для скорейшего восстановления бойцов: специальные тренажеры, массажное оборудование, современные врачебные и процедурные кабинеты, заботливый медперсонал. Условия проживания — двухместные палаты с душем и санузлом, в большинстве — система «Умный дом» с голосовым управлением, — поделился глава региона.