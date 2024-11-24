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ВС РФ нанесли поражение штурмовому батальону «Шквал» ВСУ в ДНР

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали штурмовой батальон Шквал в Донецкой Народной Республике (ДНР), подразделения группировки войск Центр нанесли поражение его формированиям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона “Шквал” ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

По данным министерства, ВСУ потеряли в зоне группировки войск «Центр» до 380 военных, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, 2 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а также две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».