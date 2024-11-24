ВС РФ нанесли поражение штурмовому батальону «Шквал» ВСУ в ДНР

По данным министерства, ВСУ потеряли в зоне группировки войск «Центр» до 380 военных, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, 2 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а также две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».