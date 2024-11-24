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Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 141 районе.

В то же время системы ПВО сбили 44 беспилотника самолетного типа.

В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 60 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

Всего с начала спецоперации противник потерял:

  • 649 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 36 603 дрона;
  • 586 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 496 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 18 472 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 28 701 военный автомобиль.