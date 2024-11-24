Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.
Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 141 районе.
В то же время системы ПВО сбили 44 беспилотника самолетного типа.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 60 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
- 649 самолетов;
- 283 вертолета;
- 36 603 дрона;
- 586 зенитных ракетных комплексов;
- 19 496 танков и других боевых бронированных машин;
- 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 18 472 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 28 701 военный автомобиль.