Вернувшихся с Украины жителей Курской области разместили в ПВР

«Это наши братья и сестры, друзья и соседи, которые пережили тяжелые испытания, но сохранили в себе стойкость духа, несмотря ни на что. Сейчас они накормлены, находятся в тепле, комфорте и безопасности. В жилых помещениях имеется все необходимое для них, самым маленьким подготовили игрушки и коляски», — написал господин Смирнов в своем Telegram-канале.