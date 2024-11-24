Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги, пишут украинские издания «Страна» и «Новини».

Источник: Reuters

Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил о работе сил ПВО.

Издание «Укринформ» пишет, что звуки взрывов слышны и в Харьковской области.

Сигналы воздушной тревоги работали в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и утром 24 ноября.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.