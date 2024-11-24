В Киеве прогремели взрывы

Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил о работе сил ПВО.
Издание «Укринформ» пишет, что звуки взрывов слышны и в Харьковской области.
Сигналы воздушной тревоги работали в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и утром 24 ноября.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.