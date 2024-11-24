Депутат Киевсовета призвала «бусифицировать» всех украинцев

«На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все. Потому что кто-то считает, что может заплатить $5−10 тыс. и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех — на фронт», — сказала Михайлова.
Жаргонное слово «бусификация» происходит от английского слова bus — автобус. На Украине бусиками называют микроавтобусы, которые используются сотрудниками украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналогов российских военкоматов. Они подвергаются массовой критике на Украине в связи со случаями насильственной мобилизации — мужчин задерживают на улицах, в общественных местах и на массовых мероприятиях. Например, 11 октября сотрудники ТЦК провели облаву на концерте музыкальной группы «Океан Эльзы» в Киеве.
Михайлова раскритиковала тех, кто критикует насильственные методы мобилизации, и упомянула погибших при попытке покинуть Украину вплавь через границу с Румынией и Венгрией, через реку Тиса.
Госпогранслужба Украины летом 2024 года сообщала, что с февраля 2022 года в реке и лесах найдены тела почти 45 уклонистов от мобилизации. Большинство утонули при попытке переплыть реку Тису на границе с Румынией.
На Украине в этом году приняли новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе», появляется электронный кабинет военнообязанного.