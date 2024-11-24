Депутат Киевсовета призвала «бусифицировать» всех украинцев

На Украине в этом году приняли новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе», появляется электронный кабинет военнообязанного.