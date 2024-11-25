Украина показала иностранным журналистам обломки «Орешника»

«Орешник» не модернизация советских систем, а результат работы, «которая была проделана в российские времена, в условиях новой России», отметил президент: «Она создана именно на базе современных, новейших разработок». Путин подчеркнул, что в мире нет систем, способных противостоять новейшей ракете, ведь она летит со скоростью 10 махов, то есть 2,5−3 км/с. Он выразил надежду на то, что его сообщение было «достаточно ясным и понятным».