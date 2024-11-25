Украина показала иностранным журналистам обломки «Орешника»

Вооруженные силы Украины продемонстрировали небольшой группе зарубежных журналистов обломки российской ракеты «Орешник», которой был нанесен удар по промышленному предприятию в Днепре, передает Reuters.
Элементы ракеты хранятся в ангаре, их изучают украинские эксперты. Корреспондентов попросили не разглашать местонахождение ракеты по соображениям безопасности.
«Это первый случай обнаружения частей подобной ракеты на территории Украины», — рассказал следователь Службы безопасности Украины (СБУ) Олег.
Впервые «Орешник» применили 21 ноября для удара по объекту в городе Днепр, об этом тем же вечером рассказал президент Владимир Путин. Он объяснил, что использование ракеты стало ответом на применение Украиной американских и британских ракет ATACMS и Storm Shadow.
«Орешник» не модернизация советских систем, а результат работы, «которая была проделана в российские времена, в условиях новой России», отметил президент: «Она создана именно на базе современных, новейших разработок». Путин подчеркнул, что в мире нет систем, способных противостоять новейшей ракете, ведь она летит со скоростью 10 махов, то есть 2,5−3 км/с. Он выразил надежду на то, что его сообщение было «достаточно ясным и понятным».
Украина после удара обратилась к партнерам за получением новых систем ПВО. По сведениям «Укринформа», Киев попросил о таких системах США. Речь может идти о модернизации систем Patriot или получении Aegis — американской системы ПВО, которая предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.