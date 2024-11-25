В Киеве, Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».
По данным журналистов, речь идёт о серии взрывов. В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
Помимо этого, взрывы прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.
«Взрывы в Запорожье», — говорится в публикации.
В подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Херсонской области также объявили тревогу с воздуха.
В подконтрольном ВСУ Херсоне также раздались взрывы.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о взрыве на заводе в Кременчуге.