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В Киеве, Херсоне и Запорожье прогремели взрывы

На Украине звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».

По данным журналистов, речь идёт о серии взрывов. В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.

Помимо этого, взрывы прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.

«Взрывы в Запорожье», — говорится в публикации.

В подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Херсонской области также объявили тревогу с воздуха.

В подконтрольном ВСУ Херсоне также раздались взрывы.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о взрыве на заводе в Кременчуге.