В Калуге начался пожар на промышленном предприятии после атаки БПЛА

«Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС.
Ранее в этот же день российские силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над территорией Брянской области.
До этого, в ночь на 25 ноября, губернатор Белгородской области сообщил, что в результате падения обломков нескольких БПЛА была пробита кровля веранды частного дома в Белгороде, а также была повреждена крыша здания в поселке Северный.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.