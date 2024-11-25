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Шапша: на окраине Калуги уничтожили три беспилотника ВСУ

Обломки упали на территории предприятия.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Калужской области, проинформировал глава региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что дроны были сбиты в Калуге. Обломки упали на окраине города на территории предприятия. В результате этого возник пожар.

"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание, — написал Шапша в Telegram.

Губернатор отметил, что, по предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.