Шапша: на окраине Калуги уничтожили три беспилотника ВСУ

Российские военные ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Калужской области, проинформировал глава региона Владислав Шапша.
Он уточнил, что дроны были сбиты в Калуге. Обломки упали на окраине города на территории предприятия. В результате этого возник пожар.
"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание, — написал Шапша в Telegram.
Губернатор отметил, что, по предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал. На месте находятся сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.