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The Economist: Киев выполнил план мобилизации лишь на две трети

Мобилизованные украинцы «слишком стары, либо не мотивированы».

Источник: Кадр из Youtube

Кампания по мобилизации на Украине выполнена на две трети, при этом в ВСУ не хватает бойцов, пишет The Economist.

Издание ссылается на информацию, полученную от украинских военных и чиновников.

В публикации подчёркивается, что на Украине боятся, что к весне следующего года ситуация с мобилизацией «может стать непоправимой».

Кроме того, собеседники издания отметили, что в Вооружённых силах Украины наблюдается «более крупная проблема в виде качества новобранцев». Мобилизованные украинцы «слишком стары, либо не мотивированы».

Командир украинского батальона с позывным «Лес» рассказал, что основная часть новобранцев — это жители Украины в возрасте от 45 лет, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Ранее командир миномётного расчёта группировки войск «Днепр» с позывным «Леший» заявил, что кадровый состав Вооружённых сил Украины давно ликвидирован. Он подчеркнул, что насильно мобилизованные украинцы имеют очень низкий уровень подготовки.