Reuters: Киев пустил иностранных репортёров к обломкам «Орешника»

Несколько сотрудников средств массовой информации получили доступ к обломкам ракеты «Орешник», утверждает Reuters.
По данным агентства, репортёры смогли увидеть, как украинские специалисты изучают части ракеты.
«Обгоревшие и раскрошившиеся обломки были разложены на складе в учреждении, где проводится экспертиза оружия. Украинские эксперты изучают эти обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки контрмер», — говорится в публикации.
Один из экспертов заявил, что первый случай, когда обломки подобной ракеты были обнаружены на украинской территории.
Напомним, ВС РФ использовали ракету «Орешник» для удара по военному заводу в Днепропетровске. Российский лидер Владимир Путин заявил, что это стало ответом на удары с применением западных дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Российская Федерация имеет достаточные запасы нового оружия и продолжит испытания данных систем в боевых условиях.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что обращение Путина после использования ракеты «Орешник» стало чётким сигналом для западных государств о готовности РФ находить военные ответы на новые вызовы.