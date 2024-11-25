Reuters: Киев пустил иностранных репортёров к обломкам «Орешника»

Напомним, ВС РФ использовали ракету «Орешник» для удара по военному заводу в Днепропетровске. Российский лидер Владимир Путин заявил, что это стало ответом на удары с применением западных дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Российская Федерация имеет достаточные запасы нового оружия и продолжит испытания данных систем в боевых условиях.