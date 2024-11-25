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Рогов: российские силы зачищают Елизаветовку к югу от Курахова

Активные боевые действия наблюдаются в селе Романовка.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие зачищают от украинских сил населенный пункт Елизаветовка. Подробности в беседе с ТАСС озвучил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что село находится к югу от Курахова в ДНР. Противник уже выбит из Елизаветовки, там остались только те, кто не смог сбежать.

«В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка», — добавил Рогов.

Курахово расположено в западной части ДНР. Если российские военные освободят населенный пункт, то смогут продолжить движение к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее сообщалось, что над группировкой боевиков Вооруженных сил Украины в Курахове нависла угроза оперативного окружения. Они потеряли последний шанс выйти из города без потерь.