Рогов: российские силы зачищают Елизаветовку к югу от Курахова

Российские военнослужащие зачищают от украинских сил населенный пункт Елизаветовка. Подробности в беседе с ТАСС озвучил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он отметил, что село находится к югу от Курахова в ДНР. Противник уже выбит из Елизаветовки, там остались только те, кто не смог сбежать.
«В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка», — добавил Рогов.
Курахово расположено в западной части ДНР. Если российские военные освободят населенный пункт, то смогут продолжить движение к Богатырю и Великой Новоселке.
Ранее сообщалось, что над группировкой боевиков Вооруженных сил Украины в Курахове нависла угроза оперативного окружения. Они потеряли последний шанс выйти из города без потерь.