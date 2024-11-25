Economist: многие военные ВСУ готовы к территориальным уступкам России

Удары российской армии по позициям на всех участках линии боевого соприкосновения заставляют украинских военных самовольно оставлять позиции и попросту дезертировать. Статистика из Киева, озвученная депутатами Верховной рады, говорит о цифре более чем в 100 тысяч дезертиров.