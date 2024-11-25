Многие солдаты Вооруженных сил Украины ждут прекращения боевых действий. Информацию передает британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных.
По данным СМИ, военные готовы на территориальные уступки в пользу российской стороны. Причина заключается в том, что украинцы устали от затянувшегося конфликта.
Предполагается, что украинские силы начнут отступление сразу на нескольких направлениях. Украина в принципе все это время демонстрирует свою слабость, поэтому планы отойти от позиций серьезно сказываются на моральном состоянии бойцов.
«Прекращение огня может быть единственным выходом», — считают многие военные.
Удары российской армии по позициям на всех участках линии боевого соприкосновения заставляют украинских военных самовольно оставлять позиции и попросту дезертировать. Статистика из Киева, озвученная депутатами Верховной рады, говорит о цифре более чем в 100 тысяч дезертиров.