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Economist: многие военные ВСУ готовы к территориальным уступкам России

Украинские военнослужащие устали от конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Многие солдаты Вооруженных сил Украины ждут прекращения боевых действий. Информацию передает британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных.

По данным СМИ, военные готовы на территориальные уступки в пользу российской стороны. Причина заключается в том, что украинцы устали от затянувшегося конфликта.

Предполагается, что украинские силы начнут отступление сразу на нескольких направлениях. Украина в принципе все это время демонстрирует свою слабость, поэтому планы отойти от позиций серьезно сказываются на моральном состоянии бойцов.

«Прекращение огня может быть единственным выходом», — считают многие военные.

Удары российской армии по позициям на всех участках линии боевого соприкосновения заставляют украинских военных самовольно оставлять позиции и попросту дезертировать. Статистика из Киева, озвученная депутатами Верховной рады, говорит о цифре более чем в 100 тысяч дезертиров.