Боец Вооружённых сил Украины Денис Волошин оказался в плену через семь дней после прохождения «курса молодого бойца», сообщает РИА Новости.
«17 августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28… вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: “Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию”. Но он не говорил, что это будет ноль», — сказал украинец.
Пленный добавил, что из учебной части забрали девять человек, один из солдат ВСУ дезертировал в Новопавловке.
Волошина мобилизовали 16 августа в Кривом роге Днепропетровской области Украины. Он попал в плен на кураховском участке.
Ранее боец Вооружённых сил Украины Денис Дунякин, попавший в плен, рассказал о побеге своих сослуживцев в ходе обучения после мобилизации. Он подчеркнул, что новобранцев ВСУ держали в лесу.