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Солдат ВСУ Волошин попал в плен под Курахово через неделю после учебки

Украинец попал в плен на кураховском участке.

Боец Вооружённых сил Украины Денис Волошин оказался в плену через семь дней после прохождения «курса молодого бойца», сообщает РИА Новости.

«17 августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28… вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: “Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию”. Но он не говорил, что это будет ноль», — сказал украинец.

Пленный добавил, что из учебной части забрали девять человек, один из солдат ВСУ дезертировал в Новопавловке.

Волошина мобилизовали 16 августа в Кривом роге Днепропетровской области Украины. Он попал в плен на кураховском участке.

Ранее боец Вооружённых сил Украины Денис Дунякин, попавший в плен, рассказал о побеге своих сослуживцев в ходе обучения после мобилизации. Он подчеркнул, что новобранцев ВСУ держали в лесу.