В Курской области уничтожили вооружение, боевую технику и пехоту ВСУ

«Противник истощен. Уже, грубо говоря, переходит больше к оборонительным действиям, чем к наступательным. Со своей стороны нарушаем их логистику, берем более важные высоты, перекрестки и справляемся с успехом. Все у нас получается, и в скором времени, я думаю, Курская область будет полностью освобождена», — рассказал командир подразделения с позывным Арбат.