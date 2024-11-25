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В Курской области уничтожили вооружение, боевую технику и пехоту ВСУ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов разведывательного подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили в приграничье Курской области вооружение, боевую технику и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили на дороге внедорожник, БМП советского производства, БМП М-113 производства США и замаскированный миномет. Также было обнаружено укрытие с личным составом украинских националистов — оборудованный в поле блиндаж для личного состава», — говорится в сообщении.

Расчет работает парой. Первый номер подготовил ударный беспилотник на оптоволокне к запуску. Второй в это время производил разведку и искал цели. Запустив FPV-дрон, второй номер корректировал полет беспилотников для точного наведения на цели.

В ходе ударов БПЛА была уничтожена вся перечисленная боевая техника и миномет ВСУ, а также до отделения пехоты противника в укрытии.

«Противник истощен. Уже, грубо говоря, переходит больше к оборонительным действиям, чем к наступательным. Со своей стороны нарушаем их логистику, берем более важные высоты, перекрестки и справляемся с успехом. Все у нас получается, и в скором времени, я думаю, Курская область будет полностью освобождена», — рассказал командир подразделения с позывным Арбат.