В Курской области уничтожили вооружение, боевую технику и пехоту ВСУ

«Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили на дороге внедорожник, БМП советского производства, БМП М-113 производства США и замаскированный миномет. Также было обнаружено укрытие с личным составом украинских националистов — оборудованный в поле блиндаж для личного состава», — говорится в сообщении.
Расчет работает парой. Первый номер подготовил ударный беспилотник на оптоволокне к запуску. Второй в это время производил разведку и искал цели. Запустив FPV-дрон, второй номер корректировал полет беспилотников для точного наведения на цели.
В ходе ударов БПЛА была уничтожена вся перечисленная боевая техника и миномет ВСУ, а также до отделения пехоты противника в укрытии.
«Противник истощен. Уже, грубо говоря, переходит больше к оборонительным действиям, чем к наступательным. Со своей стороны нарушаем их логистику, берем более важные высоты, перекрестки и справляемся с успехом. Все у нас получается, и в скором времени, я думаю, Курская область будет полностью освобождена», — рассказал командир подразделения с позывным Арбат.