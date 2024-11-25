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В Селидово ВСУ расстреляли и сожгли семью из пяти человек

Украинские военные сначала приказали мирным жителям выйти из дома и встать к стене.

Житель Селидово в Донецкой народной республике Владимир Романенко рассказал, как бойцы Вооружённых сил Украины убили его семью.

Он уточнил, что погибли пять человек, в том числе его жена. Солдаты ВСУ расстреляли и сожгли семью мужчины.

По словам Романенко, украинские военные сначала приказали мирным жителям выйти из дома и встать к стене.

«Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: “Все из дома, лицом к стене!”. И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и боец ВСУ начинает стрелять, с моей жены начал, и пошёл, он видел меня… когда пришёл, а потом, когда пришёл, смотрю, они сожжены, полностью сожжены», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Мужчина признал, что не помнит, как убегал. Позже он вернулся и захоронил останки во дворе.

Романенко утончил, что, помимо супруги, ВСУ убили его сына, племянницу, сестру и внука.

Ранее сообщалось, что в Селидово обнаружили более десяти тел мирных жителей, которых расстреляли боевики Вооружённых сил Украины.