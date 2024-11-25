В Селидово ВСУ расстреляли и сожгли семью из пяти человек

«Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: “Все из дома, лицом к стене!”. И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и боец ВСУ начинает стрелять, с моей жены начал, и пошёл, он видел меня… когда пришёл, а потом, когда пришёл, смотрю, они сожжены, полностью сожжены», — сказал он в беседе с РИА Новости.