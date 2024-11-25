Одно из подразделений Вооруженных сил Украины потеряло более 80 процентов личного состава. Такое изменение было зафиксировано за две недели, сообщает РИА Новости.
Авторы агентства пообщались с военнопленным Денисом Петраковым. Он был мобилизован в украинскую армию в начале этого года.
«У меня закончилась рота. То есть людей не было уже… Это у меня на глазах, каждый день…» — заявил Петраков.
Он добавил, что большую часть солдат не знал по имени и даже не видел их лиц. Напоминанием о них стали только вещи.
Всего в роте было около 100 человек. Однако за две недели их число сократилось до 15 человек.
Ранее боец ВСУ Денис Волошин рассказал, что оказался в плену через семь дней после прохождения «курса молодого бойца». Само обучение он проходил около месяца и сразу был послан на передовую.