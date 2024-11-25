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Пленный ВСУ Петраков: 80 процентов солдат одной роты погибли за две недели

Первоначально в роте было около 100 человек, за 14 дней число солдат сократилось до 15.

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины потеряло более 80 процентов личного состава. Такое изменение было зафиксировано за две недели, сообщает РИА Новости.

Авторы агентства пообщались с военнопленным Денисом Петраковым. Он был мобилизован в украинскую армию в начале этого года.

«У меня закончилась рота. То есть людей не было уже… Это у меня на глазах, каждый день…» — заявил Петраков.

Он добавил, что большую часть солдат не знал по имени и даже не видел их лиц. Напоминанием о них стали только вещи.

Всего в роте было около 100 человек. Однако за две недели их число сократилось до 15 человек.

Ранее боец ВСУ Денис Волошин рассказал, что оказался в плену через семь дней после прохождения «курса молодого бойца». Само обучение он проходил около месяца и сразу был послан на передовую.