Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки российских войск «Восток» успешно уничтожили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов выявила скопление живой силы противника на укрепленных позициях.
Военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» прибыли на место развертывания боевой машины для проведения разведки местности и выполнения задачи по поддержке мотострелковых подразделений. После доклада командира дозора расчет приступил к огневой атаке, выполнив залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка огня и контроль за поражением цели велись в режиме реального времени с использованием БПЛА.
Командир ТОС-1А с позывным «Респект» отметил, что работа ведется по различным целям, включая бронетехнику, опорные пункты и личный состав противника.
Ранее сообщалось, что российские военные на вертолете Ми-28НМ поразили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Позиция противника была атакована по координатам наводчика.