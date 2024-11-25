Расчеты ТОС «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в ДНР

Военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» прибыли на место развертывания боевой машины для проведения разведки местности и выполнения задачи по поддержке мотострелковых подразделений. После доклада командира дозора расчет приступил к огневой атаке, выполнив залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка огня и контроль за поражением цели велись в режиме реального времени с использованием БПЛА.