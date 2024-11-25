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Экипаж Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

Были использованы планирующие авиабомбы.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали технику Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Были применены планирующие авиабомбы.

В МО уточнили, что также была ликвидирована живая сила противника.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанёс удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Цели выявили разведчики. После ликвидации объектов и бойцов ВСУ экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Напомнима, авиация ВКС РФ регулярно наносит удары по позициям ВСУ под Курском.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») ликвидировал личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.