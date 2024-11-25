В Волгограде задержали 20-летнего спонсора ВСУ

Он переводил деньги военнослужащим другой страны.
Установлено, что после февраля 2022 года фигурант дела искал способы, чтобы финансово поддержать силы другого государства. Со своего личного банковского счета он перевел деньги на реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ.
«Подписывался на различные источники информации, в том числе на телеграм-каналы, — пояснил молодой человек на видео. — Бывало, оставлял комментарии, вступал в дискуссии на политические темы, затем со мной вышел на связь неизвестный человек».
Незнакомец никак не представился, но волгоградец понял, что его собеседник находится на территории Украины и разделяет похожие с ним взгляды.
«Затем он предлагал какие-либо действия с моим участием, — сказал на видео задержанный. — Например, расклеивание листовок и прочее, в том числе за деньги. Я выбрал со своей стороны оказывать финансовую помощь».
20-летний мужчина внес первый платеж, а спустя день неизвестный потребовал больше денег.
«Он сказал, что эти денежные средства пойдут на дроны», — добавил подозреваемый в госизмене.
Сотрудники УФСБ по региону пресекли противоправную деятельность. В отношении жителя Волгоградской области возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена. Санкция по статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.