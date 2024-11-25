Автомобили южноуральских нарушителей ПДД отправились на фронт

«У всех автовладельцев истории расставания со своими машинами развивались по одному сценарию: сначала административная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения с назначением штрафа 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора года, затем — уголовная ответственность, поскольку в период, когда лицо считается подвергнутым к административному наказанию, эти граждане вновь сели пьяными за руль, и возмездие не заставило себя долго ждать», — сообщают в ФССП Челябинской области.
Из Еманжелинска отправили на фронт Chevrolet Cruze и Mazda6, из Южоуральска — кроссовер Mitsubishi Outlander, в Верхнеуральском районе военным передали Chevrolet Niva и ВАЗ 21043. Каждому нарушителю суд назначил обязательные работы на срок от 200 до 300 часов. Также их лишили водительских прав на сроки от двух до трех лет.