Автомобили южноуральских нарушителей ПДД отправились на фронт

«У всех автовладельцев истории расставания со своими машинами развивались по одному сценарию: сначала административная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения с назначением штрафа 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора года, затем — уголовная ответственность, поскольку в период, когда лицо считается подвергнутым к административному наказанию, эти граждане вновь сели пьяными за руль, и возмездие не заставило себя долго ждать», — сообщают в ФССП Челябинской области.