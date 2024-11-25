Мирошник: ВСУ попытались повторить в Селидово в ДНР провокацию в Буче

В российском Минобороны фото и видео назвали провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.