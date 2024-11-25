Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

«В городе слышен взрыв!» — написал он в своем Telegram-канале.
Через 15 минут Труханов сообщил о повторном взрыве.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Сумской, Кировоградской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.
В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.
Накануне сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Киевской областях.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.