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Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

В Одессе на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Источник: РИА "Новости"

«В городе слышен взрыв!» — написал он в своем Telegram-канале.

Через 15 минут Труханов сообщил о повторном взрыве.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Сумской, Кировоградской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Накануне сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Киевской областях.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.