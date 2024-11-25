Калининградцы передали на нужды СВО более 130 охотничьих ружей

«В настоящее время в собственность управления Росгвардии по Калининградской области принято более 375 единиц оружия, из которых более 120 единиц отобрано для дальнейшего использования, — сообщает пресс-служба ведомства. — По состоянию на текущий период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Калининградской области уже направили в зону проведения СВО более 130 единиц оружия».