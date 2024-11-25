Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет ВСУ

«Средствами ПВО сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, Вооруженными силами (ВС) РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям личного состава и военной техники противника в 138 районах.
Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили расчетом FPV-дрона центра «Рубикон» автомобильную технику ВСУ на курском направлении. Ведомство также показало кадры поражения техники противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.