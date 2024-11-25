Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили восемь баллистических ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 ноября сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами ПВО сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, Вооруженными силами (ВС) РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям личного состава и военной техники противника в 138 районах.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена ИД «КоммерсантЪ»

Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили расчетом FPV-дрона центра «Рубикон» автомобильную технику ВСУ на курском направлении. Ведомство также показало кадры поражения техники противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.