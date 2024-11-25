Главное из брифинга Минобороны 25 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

Бойцы «Западной» группировки заняли выгодные тактические позиции, нанеся удар по формированиям трех бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны в районах села Петропавловка и города Купянска в Харьковской области, а также поселка Ямполь и села Торского в ДНР. За сутки российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовых групп бригады ВСУ и бригады нацгвардии.