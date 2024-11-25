Бойцы «Северной» группировки продвигаются на Харьковском направлении
Военнослужащие подразделений «Севера» в течение прошедших суток поразили формирования трех бригад ВСУ в районе городов Волчанск, Харьков и села Липцы Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Группировка «Запад» отразила пять контратак противника
Бойцы «Западной» группировки заняли выгодные тактические позиции, нанеся удар по формированиям трех бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны в районах села Петропавловка и города Купянска в Харьковской области, а также поселка Ямполь и села Торского в ДНР. За сутки российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовых групп бригады ВСУ и бригады нацгвардии.
«Противник потерял до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа и 105-мм орудие М101 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами», — уточнили в Минобороны РФ.
Бойцы «Юга» нанесли поражение семи бригадам ВСУ
Военнослужащие «Южной» группировки российских войск продвинулись на более выгодные позиции, поразив живую силу и технику семи бригад противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы ДНР.
Потери противника составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119. Уничтожена также станция радиоэлектронной борьбы.
Потери противника в зоне действия группировки «Центр» достигли 440 человек
Подразделения «Центральной» группировки войск сминают оборону ВСУ и нацгвардии. За прошедшие сутки российские военные поразили формирования четырех бригад противника в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык и Заря ДНР.
Бойцы «Центра» отразили 12 контратак шести формирований ВСУ, двух бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Потери противника в живой силе превысили 440 военнослужащих. Также российские военные уничтожили танк, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.
Группировка «Восток» продвигается вперед
Бойцы «Восточной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Константинополь ДНР и Темировка Запорожской области.
Военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ.
Противник потерял до 110 человек, боевую машину пехоты, два автомобиля и 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».
Военные группировки «Днепр» нанесли поражение трем бригадам противника
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон.
Потери ВСУ составили до 40 боевиков, три автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США.
Средства ПВО России сбили восемь баллистических ракет
В течение суток средства противовоздушной обороны России уничтожили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотников самолетного типа.
Силами авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии российская сторона нанесла поражение военным аэродромам, объектам энергетики, обслуживающим работу предприятий ВПК Украины, в 138 районах. Также поражались скопления живой силы и техники противника.