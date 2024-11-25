В Севастополе простились с погибшим стрелком Владимиром Лукинским

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
Владимир Лукинский родился и вырос в Севастополе. После окончания школы № 49 поступил в морской колледж. Из-за семейных обстоятельств он отложил учебу и пошел работать. Владимир трудился на городских стройках, был одним из тех, кто строил архитектурно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», участвовал в восстановлении разрушенных объектов Донбасса.
В 2024 году Владимир подписал контракт с Министерством обороны РФ, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО. Владимир Лукинский погиб в бою на Марьинском направлении.