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В Севастополе простились с погибшим стрелком Владимиром Лукинским

Жители Севастополя простились с Владимиром Лукинским. Рядовой стрелок погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Владимир Лукинский родился и вырос в Севастополе. После окончания школы № 49 поступил в морской колледж. Из-за семейных обстоятельств он отложил учебу и пошел работать. Владимир трудился на городских стройках, был одним из тех, кто строил архитектурно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», участвовал в восстановлении разрушенных объектов Донбасса.

В 2024 году Владимир подписал контракт с Министерством обороны РФ, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО. Владимир Лукинский погиб в бою на Марьинском направлении.