Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 25 ноября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже больше 100 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 35 510 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 25 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Российские ПВО сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов, поблагодарив военных за защиту.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 200 человек, танк, три боевые машины пехоты, в том числе Marder производства ФРГ и Bradley производства США, бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 35 510 человек.

Заявление Пескова о возвращении жителей Курской области

Дмитрий Песков заявил, что возвращение 46 жителей Курской области с Украины стало результатом сложных переговоров. Власти продолжат усилия по возвращению россиян, вывезенных после вторжения ВСУ.

Наемники из Литвы и Великобритании

Инструктор из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон взят в плен на курском направлении. Он заявил, что ВСУ отправили в Курскую область батальон с заключенными, численностью около 400−500 человек, и заставили его участвовать во вторжении.

СК России возбудил дело против литовского наёмника Шарунаса Ясюкевичюса, который заочно подозревается в теракте и наемничестве в Курской области. Он обвиняется в обучении наёмников и участии в боевых действиях на территории РФ.

Рассказ пленного украинского военнослужащего

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Приймачук сообщил, что полгода назад 400 человек перевели в 17-ю танковую бригаду для участия в боях в Курской области. Он рассказал о слабой подготовке солдат, отсутствии оборудования и угрозах наказания за попытки побега.