Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские ПВО сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов, поблагодарив военных за защиту.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 200 человек, танк, три боевые машины пехоты, в том числе Marder производства ФРГ и Bradley производства США, бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 35 510 человек.
Заявление Пескова о возвращении жителей Курской области
Дмитрий Песков заявил, что возвращение 46 жителей Курской области с Украины стало результатом сложных переговоров. Власти продолжат усилия по возвращению россиян, вывезенных после вторжения ВСУ.
Наемники из Литвы и Великобритании
Инструктор из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон взят в плен на курском направлении. Он заявил, что ВСУ отправили в Курскую область батальон с заключенными, численностью около 400−500 человек, и заставили его участвовать во вторжении.
СК России возбудил дело против литовского наёмника Шарунаса Ясюкевичюса, который заочно подозревается в теракте и наемничестве в Курской области. Он обвиняется в обучении наёмников и участии в боевых действиях на территории РФ.
Рассказ пленного украинского военнослужащего
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Приймачук сообщил, что полгода назад 400 человек перевели в 17-ю танковую бригаду для участия в боях в Курской области. Он рассказал о слабой подготовке солдат, отсутствии оборудования и угрозах наказания за попытки побега.