Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 25 ноября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже больше 100 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 35 510 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 25 ноября 2024 года.