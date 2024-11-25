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Один мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Шебекино

При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель, мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба оперштаба региона в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

При атаке украинского беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель, мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба оперштаба региона в телеграм-канале.

«В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, еще один мужчина получил осколочное ранение плеча, его госпитализировали.

Кроме этого, в результате атаки выбило стекла в трех многоквартирных домах. Также были повреждены легковой и грузовой автомобили, фасад социального объекта и кровля гаража. В селе Муром от атаки БПЛА пострадали остекление и еще один социальный объект.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, накануне над Белгородской и Брянской областями сбили два украинских дрона. Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда уточнил, что пострадавших и разрушений нет.