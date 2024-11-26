Дагестанец Исбакиев получил звание Героя России за подвиги в зоне СВО

Дагестанец Магомед Исбакиев был удостоен звания Героя России за подвиги в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Меликова, Исбакиев стал 13-м жителем республики, удостоенным этой высокой чести с начала СВО. О его подвигах президенту России Владимиру Путину рассказал гвардии майор Денис Диденко.
Вместо того, чтобы просить что-либо для себя, Диденко обратился с просьбой о награждении своего боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину. Группа Исбакиева выполняла задачу по перегруппировке войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 противников. Несмотря на полученные ранения, Исбакиев продолжал руководить своей группой, однако жизнь он отдал за выполнение поставленной задачи. Его похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах под Москвой.
Глава республики выразил глубокую признательность матери Исбакиева, Марине Абсалудиновне, за воспитание сына, который стал источником гордости для всех дагестанцев. Также он отметил, что будет поддерживать связь с семьей Исбакиева и помогать им в решении любых трудностей.
Ранее сообщалось, что механик-водитель одного из медицинских взводов ВС РФ Михаил Торгашев, закрывший своим телом сослуживцев от удара БПЛА Вооруженных сил Украины в населенном пункте Бердычи, был удостоен звания Героя России посмертно.