Дагестанец Исбакиев получил звание Героя России за подвиги в зоне СВО

Вместо того, чтобы просить что-либо для себя, Диденко обратился с просьбой о награждении своего боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину. Группа Исбакиева выполняла задачу по перегруппировке войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 противников. Несмотря на полученные ранения, Исбакиев продолжал руководить своей группой, однако жизнь он отдал за выполнение поставленной задачи. Его похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах под Москвой.