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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.