Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину

ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости. Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования «Анна Киевская» отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню.

Источник: Reuters

«Бригада “Анна Киевская”… покинула (Францию — ред.), чтобы присоединиться к украинскому театру (боевых действий — ред.)», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МО Польши, Британии, Франции, Италии и ФРГ.

Вместе с этим Лекорню заявил о готовности Франции продолжать обучение украинских военных и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад.

Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.

В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.