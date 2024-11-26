«Бригада “Анна Киевская”… покинула (Францию — ред.), чтобы присоединиться к украинскому театру (боевых действий — ред.)», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МО Польши, Британии, Франции, Италии и ФРГ.
Вместе с этим Лекорню заявил о готовности Франции продолжать обучение украинских военных и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.