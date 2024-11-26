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В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Представительством ДНР в СЦКК фактов вооруженных атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) за прошедшие сутки не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.