В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.