В ДНР за сутки не было ни одного обстрела со стороны ВСУ

«Представительством ДНР в СЦКК фактов вооруженных атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) за прошедшие сутки не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«Представительством ДНР в СЦКК фактов вооруженных атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) за прошедшие сутки не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.