Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Обухове Киевской области произошли взрывы

Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.

В городе Обухов, который находится в Киевской области, произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.

Кроме того, в Киеве и ряде других областей, включая Житомирскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области, действует воздушная тревога.

Ранее в Харькове раздался взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также были зафиксированы взрывы в Херсоне, который находится под контролем Украины. Подробности не уточняются.