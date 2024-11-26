В городе Обухове Киевской области произошли взрывы

В городе Обухов, который находится в Киевской области, произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.
Кроме того, в Киеве и ряде других областей, включая Житомирскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области, действует воздушная тревога.
Ранее в Харькове раздался взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также были зафиксированы взрывы в Херсоне, который находится под контролем Украины. Подробности не уточняются.