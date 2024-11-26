Путин присвоил участнику СВО из Дагестана Исбакиеву звание Героя России посмертно

Он отметил, что Магомед Исбакиев стал тринадцатым уроженцем республики, удостоенным высшего звания с начала СВО. Офицер погиб в Херсонской области при выполнении боевой задачи, обеспечивая перегруппировку войск и уничтожив более 200 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).