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Путин присвоил участнику СВО из Дагестана Исбакиеву звание Героя России посмертно

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Магомеду Исбакиеву, погибшему в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что Магомед Исбакиев стал тринадцатым уроженцем республики, удостоенным высшего звания с начала СВО. Офицер погиб в Херсонской области при выполнении боевой задачи, обеспечивая перегруппировку войск и уничтожив более 200 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

С инициативой награждения выступил майор Денис Диденко, который лично знал Магомеда Исбакиева. На встрече с президентом он попросил присвоить звание Героя России погибшему офицеру, отметив его самоотверженность. Владимир Путин согласился с предложением.

Магомед Исбакиев похоронен на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Сергей Меликов выразил соболезнования семье офицера, отметив, что власти республики будут оказывать родным Исбакиева поддержку.