В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.
Во вторник ночью глава региона Александр Богомаз сообщал об одном сбитом БПЛА на территории Брянской области.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.
Во вторник ночью глава региона Александр Богомаз сообщал об одном сбитом БПЛА на территории Брянской области.