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В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.

Во вторник ночью глава региона Александр Богомаз сообщал об одном сбитом БПЛА на территории Брянской области.