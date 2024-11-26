Guardian: МВД Германии начало составлять список бункеров

Министерство внутренних дел Германии занимается составлением списка бункеров для гражданских лиц. Подробности озвучили авторы издания Guardian.
В материале отмечено, что список будет состоять из станций метро и автостоянок. Кроме того, в него попадут государственные здания и частная собственность.
Обнаружить бомбоубежище можно будет с помощью специального приложения, которое уже можно установить на свой телефон. Там обозначено 579 бункеров на 84 миллиона человек. Укрыться в них могут около полумиллиона граждан.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус признал, что ситуация на Украине уже давно вышла за рамки регионального конфликта. По его мнению, экономика многих государств переведена на военные рельсы — в мире производится огромное число боеприпасов.