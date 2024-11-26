Рогов: бои в городе Курахово перекинулись в районы многоэтажной застройки

Отметим, что Курахово является важным стратегическим городом и расположен в 46 километрах от Донецка. Населенный пункт считается самым крупным в юго-восточной части Донбасса, который еще остается под контролем Вооруженных сил Украины. Когда российская армия освободит его, то получит возможность двигаться к западной границе республики.