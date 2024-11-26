Рогов: бои в городе Курахово перекинулись в районы многоэтажной застройки

Российские военнослужащие продолжают продвижение в городе Курахово на западе ДНР. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он напомнил, что за освобождение населенного пункта идут ожесточенные бои. Сейчас они перекинулись в районы многоэтажной застройки.
«До этого наши продвигались только в частном секторе», — обратил внимание Рогов.
Отметим, что Курахово является важным стратегическим городом и расположен в 46 километрах от Донецка. Населенный пункт считается самым крупным в юго-восточной части Донбасса, который еще остается под контролем Вооруженных сил Украины. Когда российская армия освободит его, то получит возможность двигаться к западной границе республики.
Ранее сообщалось, что ВС РФ находятся в центре Курахово. Чтобы освободить его полностью, надо пройти несколько километров.