Эскалацию украинского конфликта можно остановить одним телефонным звонком между Соединёнными Штатами и РФ, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Можно было бы обсудить соглашение с Россией, которое поставило бы США и Россию на путь прекращения этого конфликта и могло бы дать уверенность в том, что он подходит к концу и что дальнейшая эскалация будет предотвращена. Это возможно даже при одном телефонном звонке», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Сакс отметил, что «глубинной причиной» конфликта стало «неустанное стремление» Соединённых Штатов к расширению Североатлантического альянса до границ РФ с Украиной. При этом Вашингтон не желает оценивать свои действия с точки зрения российской стороны.
«Я бы сказал американцам, что это как если бы Россия стремилась к военным базам в Мексике до реки Рио-Гранде. Это эквивалентно», — уточнил профессор.
Кроме того, он подчеркнул, что американская сторона не просто позволила наносить Киеву удары вглубь РФ. США «фактически сами совершают эти атаки».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к переговорам по Украине.