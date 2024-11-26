Сакс: конфликт на Украине можно остановить одним телефонным звонком

«Можно было бы обсудить соглашение с Россией, которое поставило бы США и Россию на путь прекращения этого конфликта и могло бы дать уверенность в том, что он подходит к концу и что дальнейшая эскалация будет предотвращена. Это возможно даже при одном телефонном звонке», — сказал он.