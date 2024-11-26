Глава МО Эстонии Певкур призвал союзников не отправлять войска на Украину

«Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи. Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа», — говорится в публикации.