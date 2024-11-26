Удар российской армии по аэродрому в Днепр свидетельствует о том, что Киев не смог наладить адекватную защиту своих авиабаз, несмотря на поставки западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом заявил военный аналитик издания Forbes Дэвид Экс.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о проведении удара с помощью ОТРК «Искандер» по аэродрому Днепр, в результате которого был уничтожен истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также нанесен урон до 15 членам инженерно-технического состава.
Экс отметил, что атака на аэродром Авиаторское-Днепр напоминает серию ударов по базам, которые происходили этим летом. По его словам, Украина не смогла полностью защитить свои объекты, несмотря на поступление сотен систем ПВО от союзников. Основной угрозой для аэродромов Украины остаются российские разведывательные дроны, обеспечивающие всеобъемлющее наблюдение и позволяющие достигать успешных результатов в поражении авиабаз.
Аналитик также указал на то, что недостаточная защита аэродромов в конечном итоге может привести к полному уничтожению ВВС Украины. Он добавил, что союзники Киева уже исчерпали запасы самолетов советского производства, и состояние запасных машин и запчастей на складах Украины, скорее всего, оставляет желать лучшего.
Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 применил планирующие авиабомбы для уничтожения техники Вооруженных сил Украины в Курской области.