Forbes: удар по авиабазе Днепр показал, что Киев не научился обороняться

Экс отметил, что атака на аэродром Авиаторское-Днепр напоминает серию ударов по базам, которые происходили этим летом. По его словам, Украина не смогла полностью защитить свои объекты, несмотря на поступление сотен систем ПВО от союзников. Основной угрозой для аэродромов Украины остаются российские разведывательные дроны, обеспечивающие всеобъемлющее наблюдение и позволяющие достигать успешных результатов в поражении авиабаз.