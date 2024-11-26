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Bloomberg: Британия передала ВСУ ракеты Storm Shadow несколько недель назад

О данной поставке не было объявлено публично.

Британские власти несколько недель назад поставили крылатые ракеты Storm Shadow на Украину, информирует Bloomberg.

В публикации уточняется, что речь идёт о «десятках» ракет.

По данным журналистов, о данной поставке не было объявлено публично. Сведения о точном числе и времени прибытия снарядов не оглашаются.

Ракеты Storm Shadow впервые направлены Вооружённым силам Украины во время «премьерства» Кира Стармера.

«Ракеты были отправлены до разрешения США и Великобритании на применение дальнобойного высокоточного оружия для нанесения ударов с украинской территории вглубь РФ», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и их европейские союзники «фактически напрямую напали» на РФ, позволив Киеву бить ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь её территории.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удары вглубь РФ переходом за любые красные линии.