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В зону СВО поступили модернизированные индивидуальные сухпайки для ВС РФ

В состав нового сухпайка включили беспламенный портативный химический разогреватель.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В подразделения группировки войск «Запад», которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, поступили модернизированные индивидуальные рационы питания для испытания, сообщает Минобороны России.

В состав нового сухпайка добавили беспламенный портативный химический разогреватель.

«Чтобы разогреть еду, сначала вскрывают пакет и помещают внутрь запечатанный пакет с едой. Затем в пакет добавляют около 100 граммов воды. Химическая реакция начинается сразу и занимает несколько минут, чтобы нагреть пакет с едой примерно до 60 градусов Цельсия», — уточняется в сообщении.

Более того, изменилась упаковка с едой. Теперь она стала более мягкой. Это позволяет в условиях проведения специальной военной операции сбрасывать еду с квадрокоптеров или положить ее в рюкзак и отправиться на выполнение задания. Также изменились продукты в составе ИРП. Они стали более калорийными.

После конца испытаний сухпайки будут выдаваться военным, которые выполняют задачи в местах, в которых есть сложности с организацией горячего питания.

При этом известно, что эксперты МТО группировки войск «Запад» в одном из районов размещения развернули инновационные хлебозаводы, полевые кухни, места хранения, а также заправки ГМС и некоторые другие объекты материально-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что Минобороны России показало кадры освобождения ВС РФ Новоалексеевки в ДНР.