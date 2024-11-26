Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Там отметили, что расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Артиллеристы с расстояния свыше 15 км ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восемь выстрелов в минуту.