Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

«В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил пункт управления дронами ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному пункту управления БПЛА», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Артиллеристы с расстояния свыше 15 км ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восемь выстрелов в минуту.