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Группировка «Центр» уничтожила склад ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожили склад с боеприпасами и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки “Мста-С” группировки войск “Центр” уничтожил склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Получив разведданные о местонахождении цели, расчет САУ “Мста-С” оперативно подготовил орудие к бою и приступил к выполнению задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 10 км», — говорится в сообщении.

Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых склад с боеприпасами был уничтожен, а скопление живой силы противника ликвидировано. «Корректировку огня и контроль поражения выявленных целей выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов “Орлан-30”. Данные, поступившие с беспилотника, подтвердили уничтожение украинских боевиков», — добавили в российском военном ведомстве.