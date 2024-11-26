Группировка «Центр» уничтожила склад ВСУ на красноармейском направлении

«Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки “Мста-С” группировки войск “Центр” уничтожил склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Получив разведданные о местонахождении цели, расчет САУ “Мста-С” оперативно подготовил орудие к бою и приступил к выполнению задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 10 км», — говорится в сообщении.