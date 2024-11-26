Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области

«Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед», — сказал «Як» в видеоролике Минобороны РФ.