Минобороны РФ 20 ноября сообщило, что российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, заблокированной в районе Ольговской рощи в Курской области.
«Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед», — сказал «Як» в видеоролике Минобороны РФ.
Он рассказал, что выдавить ВСУ из небольшого леса в районе Ольговской рощи удалось за счет применения необычной тактики. Две группы российских военнослужащих начали обходить противника с северной и южной сторон через поле, «заползать» в тыл.
Кроме того, двое российских бойцов в глубоком тылу заминировали дороги, чтобы техника ВСУ не могла проехать.
«Они не были к этому готовы, потому что у них основное внимание было направлено больше на западную сторону, откуда другие группы начинали накатывать», — добавил «Як».
Как рассказали в Минобороны РФ, морские пехотинцы Черноморского флота отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области, блокированные в районе Ольговской рощи силы неонацистов пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены.
В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. На дорогах возле уничтоженного укрепрайона остались десятки единиц сожженной боевой техники производства стран НАТО, подчеркнули в МО РФ.
Также российское военное ведомство показало уничтоженную технику и захваченные гранатометы американского и шведского производства, ликвидированных боевиков, которых, по данным ведомства, после зачистки рощи остались сотни.